Iachini: "La Fiorentina ha fatto meglio, ma un episodio ci ha penalizzati..."

Dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, il tecnico dell'Empoli Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "E' arrivata la sconfitta in una partita importante per noi, dovevamo tr...

Dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, il tecnico dell'Empoli Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "E' arrivata la sconfitta in una partita importante per noi, dovevamo trovare continuità, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo anche passati in vantaggio e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio che poteva portarci il secondo gol, poi è arrivato il gol dell'1-1 e tutto è stato più difficile. Nella ripresa volevamo ripartire nel modo giusto, abbiamo perso Bennacer a centrocampo perdendo quindi anche equilibrio e geometria, abbiamo commesso qualche errore, ma anche sul 2-1 abbiamo avuto una grande occasione con Caputo ma sulla ripartenza abbiamo preso il 3-1, la gara è tutta qui ma la Fiorentina nella ripresa ha fatto meglio. Abbiamo tanti giovani, dovevamo fare una gara sulla personalità, lo abbiamo fatto bene ma nel secondo tempo quando abbiamo perso qualche palla c'è stato un po' di timore ma fa parte della crescita di questi ragazzi".

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