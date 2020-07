“Questa gara l’abbiamo giocata bene – ha detto Beppe Iachini, allenatore viola in conferenza stampa – purtroppo nessuno ricorda che siamo stata la squadra più colpita dal coronavirus. È quindi normale soffrire un po’ più degli altri. In queste gare dalla ripartenza abbiamo creato molto, abbiamo colpito cinque pali in sei gare e meritavamo di avere dei punti in più”.