A Sky intercettato durante la premiazione per la panchina d’oro, ha parlato Giuseppe Iachini: “Non so nulla dell’incontro fra Commisso e Gravina, ieri ci sono stati dei fatti un po’ al limite: nel primo tempo abbiamo giocato bene e anche creato occasioni. Nel calcio poi accadono degli episodi e ci sta, la società ha ravvisato eventi di un certo tipo. Io da oggi sono già concentrato sul prossimo appuntamento, siamo uomini di campo e posso dire solo che mi dispiace per il risultato perché non meritavamo un divario ampio. Dobbiamo solo ripartire da quanto di buono lasciato sul campo pensando alla prossima partita. Ora abbiamo gettato le basi per ripartire nella maniera migliore con compattezza e unità di intenti. Abbiamo lavorato su organizzazione di gioco, mentalità e intensità: i ragazzi stanno seguendo il nostro modo di lavorare e dopo solo un mese si stanno vedendo diverse cose. Continuiamo a lavorare perché potremo toglierci delle soddisfazioni. Questo è un lavoro che ti assorbe 24 ore su 24, sia sul campo che fuori, si cerca sempre di migliorare e di trovare la chiave giusta per far rendere il meglio i singoli e il gruppo.