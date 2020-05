Iachini è da sempre uno specialista delle partenze razzo del suo club, lo fece anche quando arrivò a Firenze. La ripartenza quindi può essere un’alleata del mister ascolano per dimostrare così tutto il suo valore e che merita anche con la ripresa la riconferma per la prossima stagione. Iachini non vede l’ora di tornare in campo! Lo riporta il Corriere dello Sport.