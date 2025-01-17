I tifosi hanno deciso: Sottil premiato come miglior giocatore della Fiorentina di dicembre

Riccardo Sottil è il miglior giocatore del mese della Fiorentina. Un rigore procurato contro l'Udinese e autore della rete del pareggio contro la Juventus, l'ala viola è stato premiato dai sostenitori...

A cura di Redazione Labaroviola 17 gennaio 2025 15:15

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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