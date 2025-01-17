I tifosi hanno deciso: Sottil premiato come miglior giocatore della Fiorentina di dicembre
Riccardo Sottil è il miglior giocatore del mese della Fiorentina. Un rigore procurato contro l'Udinese e autore della rete del pareggio contro la Juventus, l'ala viola è stato premiato dai sostenitori...
Riccardo Sottil è il miglior giocatore del mese della Fiorentina. Un rigore procurato contro l'Udinese e autore della rete del pareggio contro la Juventus, l'ala viola è stato premiato dai sostenitori come miglior giocatore del mese di Dicembre. Nonostante la squadra abbia avuto una flessione ed ottenuto solo tre punti nel mese di dicembre, frutto della vittoria con il Cagliari, Sottil ha sempre offerto buone prestazioni, imponendosi nello scacchiere di Raffaele Palladino.
PEDULLÀ: “KAYODE VERSO IL BRENTFORD, MAN DIPENDE DALLA FIORENTINA. HENRIQUE? IRRUZIONE DOPO LE CESSIONI”
https://www.labaroviola.com/pedulla-kayode-verso-il-brentford-man-dipende-dalla-fiorentina-henrique-irruzione-dopo-le-cessioni/285006/