I tifosi dell'Arsenal prendono in giro Sarri citando Firenze e la Fiorentina. L'episodio...

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 di Maurizio Sarri. Alla terza uscita in Premier del nuovo anno, l'ex allenatore del Napoli ha incassato una sconfitta. Un ko che fa seguito allo 0-0 rimedi...

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 di Maurizio Sarri. Alla terza uscita in Premier del nuovo anno, l'ex allenatore del Napoli ha incassato una sconfitta. Un ko che fa seguito allo 0-0 rimediato in casa contro il Southampton lo scorso 2 gennaio e alla vittoria per 2-1 sul Newcastle quartultimo in classifica.

Nel sabato che ha dato il via alla 23^ giornata del campionato inglese, il Chelsea è stato battuto dall'Arsenal: un risultato che allarma i Blues, perché adesso i Gunners si sono portati a tre punti, candidandosi assieme al Manchester United per il quarto posto che varrebbe un posto in Champions (le prime tre sono Liverpool, Man. City e Tottenham). Ma oltre alla sconfitta, all’Emirates Stadium è arrivata anche una piccola beffa per Sarri: sugli spalti è comparso uno striscione di sfottò nei confronti dell'allenatore toscano.

Il testo recita così: "Sarri, se stai cercando lo scudetto prendi il treno per la stazione di King's Cross e lo troverai al Florence Hotel". Che dire, ai tifosi non sfugge niente. Il riferimento, se arriva da un tifoso inglese, è da veri intenditori perché va a riprendere le parole di Sarri pronunciate lo scorso anno, quando disse che il Napoli aveva perso lo scudetto in hotel a Firenze (in questo caso si è giocato con Florence Hotel) perché è in quel contesto che vide sfumare un probabile trionfo, nella sera in cui la Juventus vinse a San Siro con l’Inter. E l'indomani il Napoli cadde al Franchi.

Skysport.it