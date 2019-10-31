I tifosi della Juventus iniziano a non sopportare più Bernardeschi. Fischi per il giocatore nel primo tempo allo Stadium
Altro anno per adesso negativo per Federico Bernardeschi, dopo l'imbarazzante presentazione di Lecce anche lo Juventus Stadium non ne può più del calciatore, ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport n...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 14:50
Altro anno per adesso negativo per Federico Bernardeschi, dopo l'imbarazzante presentazione di Lecce anche lo Juventus Stadium non ne può più del calciatore, ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport nella sua pagella di ieri:
"Un tiro, poi la quiete: male. Lo Stadium lo fischia e lui in 10’ si attiva: tocco per Dybala e tre tiri. Quando esce, prende applausi."