I tifosi della Fiorentina non riempiranno il settore ospiti a Siviglia, il Betis mette in vendita altri biglietti

I tifosi della Fiorentina non riempiranno il settore ospito del Benito Villamarin in occasione della semifinale di Conference League contro il Betis. La Fiorentina aveva prenotato i 2.500 biglietti che gli spettavano diritto ma ha comunicato al Betis che non saranno più di 1.500 i tifosi viola a Siviglia.

Di conseguenza il Betis ha messo a disposizione questi biglietti per i suoi tifosi che stanno riempiendo il Benito Villamarin, si va verso un tutto esaurito con più di 50.00 spettatori. Lo scrive Anfinaldelapalmera