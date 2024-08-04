I tifosi del Montpellier attaccano quelli della Fiorentina. Scontri a Firenze sud prima dell'amichevole

Tensione a Firenze per Fiorentina-Montpellier: gli ultras francesi si scagliano contro i Viola prima di raggiungere il Viola Park

Momenti di tensione prima dell'amichevole tra Fiorentina e Montpellier che è in corso al Viola Park. I sostenitori della squadra francese, arrivati in città per assistere al match, sarebbero scesi dai loro mezzi, durante il tragitto per raggiungere Bagno a Ripoli, e sono entrati in contatto con i tifosi della Fiorentina all'altezza del Ponte da Verrazzano, in zona Firenze sud. Gli ultras del Montpellier hanno creato disagi anche alla viabilità ed ai cittadini che si trovavano nei paraggi.

LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA CONTRO I FRANCESI DEL MONTPELLIER

https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-contro-il-montpellier-pongracic-out-parisi-titolare-ikone-e-sottil-davanti/263000/