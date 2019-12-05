I segreti dell'incontro tra Commisso e Chiesa, rinnovo a 4 milioni di euro e futuro viola?

Questo è quello che scrive Tuttosport riguardo l’incontro per il rinnovo tra Chiesa e Rocco Commisso:“Da qui a dire che è tutto risolto e deciso è ancora presto. E non potrebbe essere altrimenti: di p...

Questo è quello che scrive Tuttosport riguardo l’incontro per il rinnovo tra Chiesa e Rocco Commisso:

“Da qui a dire che è tutto risolto e deciso è ancora presto. E non potrebbe essere altrimenti: di prolungamento per Federico Chiesa fino al 2024 a 4 milioni di euro e il possibile inserimento di una clausola dai molti zeri non hanno parlato specificatamente, appena sussurrato. Dopo il primo faccia a faccia in assoluto andato in scena ieri mattina a Firenze (meglio tardi che mai) Rocco Commisso e Enrico Chiesa hanno convenuto che adesso la priorità è il rilancio della Fiorentina dopo le tre sconfitte consecutive in campionato che l'hanno catapultata in basso, un rilancio al quale, come ha ribadito Montella martedì dopo la vittoria in Coppa Italia, darà un contributo fondamentale Chiesa, il talento più importante di questa Fiorentina. Dunque per il bene della squadra e la serenità dell'ambiente nonché sua personale il futuro di Federico è stato al momento congelato, d'accordo il patron e il padre del giocatore, perché questa vicenda che già ha creato tensioni non si trasformi in alibi per giustificare problemi e difficoltà di squadra e club.

L’incontro - definitivo «positivo» da entrambe le parti, anzi «positivo assai» ha rimarcato Commisso - si è svolto in un lussuoso hotel del centro dove negli ultimi tempi alloggia il settantenne patron viola: una settimana fa disertò l’appuntamento con Chiesa senior perché appena arrivato dagli Usa (a incontrarlo furono il dg Barone e il ds Pradè), ieri però non ha voluto perdere altro tempo e ha invitato nella sua suite il di Federico. Due ore fitte di colloquio, in un clima cordiale e sinergico, un confronto che ha lasciato soddisfatti gli interessati. Altri ne seguiranno e a questo punto ogni soluzione è possibile: nuovo accordo per un altro anno assieme, rinnovo, separazione consensuale a fine stagione. Quel che conta è agire sempre e comunque nell’interesse della Fiorentina e del giocatore.

«L’incontro è andato molto bene, Enrico Chiesa è una bravissima persona, come ogni padre lui vuole il bene del proprio figlio, mi ha fatto una gran bella impressione - ha detto Commisso poi immortalato nel pomeriggio al centro sportivo in un lungo affettuoso abbraccio con Federico postato sui canali del club viola - Le cose andranno meglio di quanto mi aspettavo. Per il resto non abbiamo parlato troppo del futuro, abbiamo discusso più del presente della Fiorentina perché siamo tutti uniti per cercare di fare il meglio, Montella compreso, che gode della mia fiducia».”