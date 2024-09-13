I Nazionali della Fiorentina sono tra quelli che hanno giocato meno in Serie A, solo 489 minuti per loro

Si è conclusa la sosta del campionato dovuta agli impegni delle nazionali di calcio e i calciatori hanno fatto rientro nei rispettivi club dopo aver vestito la maglia del loro paese, i calciatori dell...

Si è conclusa la sosta del campionato dovuta agli impegni delle nazionali di calcio e i calciatori hanno fatto rientro nei rispettivi club dopo aver vestito la maglia del loro paese, i calciatori della Fiorentina sono tra quelli che hanno giocato meno durante la sosta. Infatti i calciatori della Fiorentina hanno collezionato appena 489 minuti durante la sosta ed è una delle squadre i cui giocatori meno, infatti la Fiorentina occupa la 15° posizione in questa speciale classifica stilata da Transfermarkt.

Per capirsi meglio i giocatori del Milan sono quelli che hanno giocato di più con 1690 minuti, quasi 4 volte tanto quelli del club viola, dunque Palladino, oltre ad aver avuto a disposizione abbastanza calciatori per lavorare bene in questi 15 giorni, ritroverà anche i suoi nazionali abbastanza freschi per la partita di Bergamo. Non si può dire lo stesso dell'Atalanta i cui giocatori i cui nazionali hanno collezionato 1159 minuti in questa sosta.

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