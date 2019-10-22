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I migliori dei viola sono Caceres e Castrovilli, sfilza di 6 e 6,5 da parte dei maggiori quotidiani

Tutti i maggiori quotidiani sono d'accordo, le prestazioni migliori della gara di ieri sono quelle di Martin Caceres e di Gaetano Castrovilli.Caceres:Tuttosport 6,5 - Prestazione di grande sostanza in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 12:37
I migliori dei viola sono Caceres e Castrovilli, sfilza di 6 e 6,5 da parte dei maggiori quotidiani - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tutti i maggiori quotidiani sono d'accordo, le prestazioni migliori della gara di ieri sono quelle di Martin Caceres e di Gaetano Castrovilli.

Caceres:

Tuttosport 6,5 - Prestazione di grande sostanza in fase di marcatura.

Corriere dello Sport 6,5 - Chiusure puntuali e precise: una sicurezza là dietro. Sa anche quando uscire per dare una mano a Dalbert.

Gazzetta dello Sport 6 - Altro miracolato del gol annullato: nella folata di vento segue la palla e non Ayè che aveva segnato.

Castrovilli:

Tuttosport 6,5 - Il duello con Tonali finisce in parità. Vlahovic gli para il tiro che poteva decidere la partita.

Corriere dello Sport 6,5 - Parte da sinistra per accentrarsi cercando spazio tra le linee. Primo viola a rendersi pericoloso.

Gazzetta dello Sport 6 - Il movimento a inserirsi dal centro sinistra lo ripete a memoria, ma i compagni non lo seguono. Troppa grazia per la Fiorentina di ieri sera.

 

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