I migliori dei viola sono Caceres e Castrovilli, sfilza di 6 e 6,5 da parte dei maggiori quotidiani
Tutti i maggiori quotidiani sono d'accordo, le prestazioni migliori della gara di ieri sono quelle di Martin Caceres e di Gaetano Castrovilli.Caceres:Tuttosport 6,5 - Prestazione di grande sostanza in...
Tutti i maggiori quotidiani sono d'accordo, le prestazioni migliori della gara di ieri sono quelle di Martin Caceres e di Gaetano Castrovilli.
Caceres:
Tuttosport 6,5 - Prestazione di grande sostanza in fase di marcatura.
Corriere dello Sport 6,5 - Chiusure puntuali e precise: una sicurezza là dietro. Sa anche quando uscire per dare una mano a Dalbert.
Gazzetta dello Sport 6 - Altro miracolato del gol annullato: nella folata di vento segue la palla e non Ayè che aveva segnato.
Castrovilli:
Tuttosport 6,5 - Il duello con Tonali finisce in parità. Vlahovic gli para il tiro che poteva decidere la partita.
Corriere dello Sport 6,5 - Parte da sinistra per accentrarsi cercando spazio tra le linee. Primo viola a rendersi pericoloso.
Gazzetta dello Sport 6 - Il movimento a inserirsi dal centro sinistra lo ripete a memoria, ma i compagni non lo seguono. Troppa grazia per la Fiorentina di ieri sera.