I migliori dei viola sono Caceres e Castrovilli, sfilza di 6 e 6,5 da parte dei maggiori quotidiani

Tutti i maggiori quotidiani sono d'accordo, le prestazioni migliori della gara di ieri sono quelle di Martin Caceres e di Gaetano Castrovilli.Caceres:Tuttosport 6,5 - Prestazione di grande sostanza in...

A cura di Redazione Labaroviola 22 ottobre 2019 12:37

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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