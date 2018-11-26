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I genitori di Davide Astori incontrano la squadra viola al centro sportivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i genitori di Davide Astori Renato e la moglie Anna sono arrivati al Centro Sportivo della Fiorentina - che porta il nome del figlio - per incontrare la squadr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2018 15:20
I genitori di Davide Astori incontrano la squadra viola al centro sportivo - Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Stefano Pioli
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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i genitori di Davide Astori Renato e la moglie Anna sono arrivati al Centro Sportivo della Fiorentina - che porta il nome del figlio - per incontrare la squadra di Stefano Pioli. Ieri hanno presenziato il chilometro tredici della Maratona di Firenze, dedicato a Davide con un cartello speciale.

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