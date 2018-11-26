I genitori di Davide Astori incontrano la squadra viola al centro sportivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i genitori di Davide Astori Renato e la moglie Anna sono arrivati al Centro Sportivo della Fiorentina - che porta il nome del figlio - per incontrare la squadr...

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i genitori di Davide Astori Renato e la moglie Anna sono arrivati al Centro Sportivo della Fiorentina - che porta il nome del figlio - per incontrare la squadra di Stefano Pioli. Ieri hanno presenziato il chilometro tredici della Maratona di Firenze, dedicato a Davide con un cartello speciale.