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I genitori di Astori a Cagliari: il club sardo li ospita nel centro in cui si allenava Davide

Come ricorda il Corriere dello Sport, i genitori di Davide Astori si trovano già a Cagliari, dove resteranno fino a sabato. Entrambi saranno ospiti del club sardo fino a quel giorno nel centro sportiv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 17:01
I genitori di Astori a Cagliari: il club sardo li ospita nel centro in cui si allenava Davide - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Come ricorda il Corriere dello Sport, i genitori di Davide Astori si trovano già a Cagliari, dove resteranno fino a sabato. Entrambi saranno ospiti del club sardo fino a quel giorno nel centro sportivo, il luogo in cui Davide  si è allenato per anni. Oggi, nel giorno del settantesimo compleanno di papà Renato, il club organizzerà qualcosa per strappare un sorriso al padre dello sfortunato capitano viola, scomparso prematuramente.

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