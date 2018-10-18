I genitori di Astori a Cagliari: il club sardo li ospita nel centro in cui si allenava Davide
Come ricorda il Corriere dello Sport, i genitori di Davide Astori si trovano già a Cagliari, dove resteranno fino a sabato. Entrambi saranno ospiti del club sardo fino a quel giorno nel centro sportiv...
A cura di Redazione Labaroviola
18 ottobre 2018 17:01
Come ricorda il Corriere dello Sport, i genitori di Davide Astori si trovano già a Cagliari, dove resteranno fino a sabato. Entrambi saranno ospiti del club sardo fino a quel giorno nel centro sportivo, il luogo in cui Davide si è allenato per anni. Oggi, nel giorno del settantesimo compleanno di papà Renato, il club organizzerà qualcosa per strappare un sorriso al padre dello sfortunato capitano viola, scomparso prematuramente.