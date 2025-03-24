I dettagli sulla clausola di Kean: 52 milioni da pagare dal 1 al 15 luglio. Ferrari: "È stata una sua richiesta"

Moise Kean sta disputando una stagione decisamente positiva. L'attaccante della Fiorentina è secondo nella classifica cannonieri in Serie A e ci sono diversi club che hanno già messo gli occhi su di l...

Moise Kean sta disputando una stagione decisamente positiva. L'attaccante della Fiorentina è secondo nella classifica cannonieri in Serie A e ci sono diversi club che hanno già messo gli occhi su di lui, tra cui alcuni di Premier League come Newcastle, Arsenal e Chelsea, che hanno allacciato i primi contatti per capire la fattibilità dell'affare. Secondo quanto raccolto da TMW, nel suo contratto è presente una clausola da 52 milioni di euro, esercitabile però solo dall'1 al 15 luglio.

Le parole del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari a novembre

"Non è una condizione che amavamo nonostante ci era stata chiesta dall’altra parte, ma abbiamo cercato di concluderla nel migliore dei modi. Si tratta di una clausola di 52 milioni che non vale solo all’estero: è stata fatta perché lui voleva questa garanzia e noi lo volevamo a tutti i costi. Se poi vorrà andare via dovrà dare anche lui il via libera".

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino

"È un mio pallino da due anni, ci vedevo il mio centravanti ideale. Qui è stato amato e si è fatto amare. E può crescere ancora. Per quanto riguarda la clausola posso dire che Moise riconosce quanto piazza, gruppo e società gli hanno dato".