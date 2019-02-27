I convocati di Pioli per l'Inter, c'è anche Pezzella
Ultimo allenamento per la Fiorentina verso la sfida di Coppa Italia in mattinata al centro sportivo sotto lo sguardo del DG Corvino.Al termine della seduta, diramata la lista dei convocati, che pubbli...
A cura di Redazione Labaroviola
27 febbraio 2019 13:57
Ultimo allenamento per la Fiorentina verso la sfida di Coppa Italia in mattinata al centro sportivo sotto lo sguardo del DG Corvino.
Al termine della seduta, diramata la lista dei convocati, che pubblichiamo di seguito:
Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Gerson, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Montiel, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Simeone, Terracciano, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic