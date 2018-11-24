I convocati di Pioli per Bologna. Fuori Pjaca e Maxi Olivera, ecco la lista della Fiorentina
La lista dei viola in partenza per la trasferta di Bologna, convocati dal tecnico Pioli:Benassi, Biraghi, Brancolini, Cecchierini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hugo,Hancko...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2018 15:31
La lista dei viola in partenza per la trasferta di Bologna, convocati dal tecnico Pioli:
Benassi, Biraghi, Brancolini, Cecchierini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hugo,Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Veretout, Vlahovic