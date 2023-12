La Fiorentina ha diramato i convocati di Vincenzo Italiano per la diciottesima giornata di campionato contro il Torino. Come già annunciato dal tecnico viola, tornano a disposizione Giacomo Bonaventura e Lucas Martinez Quarta. Ristabiliti anche Sottil e Beltran. Assenti solo i lungodegenti come Dodo, Castrovilli e Gonzalez.