La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati di Vicenzo Italiano per la sfida di Conference League contro il Lech Poznan, valida per il ritorno dei quarti di finale. Mister Italiano dovrà fare i conti con tre assenze pesanti, già accennate nella conferenza stampa, ovvero quelle di Amrabat, Ikonè e Brekalo. Ricordiamo che i viola sono però forti di un largo vantaggio (4-1) ottenuto in Polonia nella gara di andata. Qui sotto la lista dei convocati: