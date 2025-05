I cambi di Palladino fanno discutere: togliere Fagioli per Folorunsho una mossa che non ha pagato

Quanto fa male. Dopo una prestazione intensa, di livello, a tratti esaltante. Prima sotto, poi avanti, infine fuori. La rete di Ezzalzouli, arrivata nel primo tempo supplementare (2-2), gela un Franchi dimezzato di fatto causa lavori ma bello e caldo come le migliori notti possono regalare. Sono applausi per i viola, che escono dopo aver dato tutto. Ma non è bastato. Un primo tempo bellissimo, una ripresa a ritmi calanti e alcuni cambi che faranno certamente discutere. Come togliere Fagioli per Folorunsho, in un centrocampo già privo di Adli da inizio ripresa. Seguiranno giorni di riflessione, è chiaro. Ma resta il percorso, l’emozione, una doppia semifinale giocata con testa e cuore. In finale ci va il Betis e adesso a Palladino e ai suoi non resta che il campionato.

Nessuna sorpresa negli undici giocatori titolari scelti dal tecnico. Un cambio pressoché annunciato, con Adli in cabina di regia al posto dell’acciaccato (e non convocato) Cataldi, la linea difensiva confermata con Pongracic, Comuzzo e Ranieri, il centrocampo completato da Mandragora e Fagioli, il ritorno lampo di Dodo sulla destra (operato d’urgenza per appendicite una decina di giorni fa), Gosens a sinistra e la coppia offensiva formata da Gudmundsson a supporto di Moise Kean. Il tutto esaurito sugli spalti, quasi 22 mila spettatori in tempi di ristrutturazione con metà impianto chiuso per lavori. Tanti anche i sostenitori arrivati da Siviglia, circa 1.200 presenti e altrettanti che sono rimasti fuori visto il sold out.

Gli ultras viola, che avevano caricato la squadra alla vigilia con cori e fumogeni all’esterno del Franchi, non hanno potuto mostrare la loro coreografia causa decisione della questura dopo quella in occasione della sfida contro la Juventus che aveva colto di sorpresa le autorità. Così, i gruppi organizzati avevano chiesto ai tifosi di portare dentro lo stadio ogni tipo di vessillo per colorare di viola il Franchi. Clima da grande notte europea, altro che Conference: tutto lo stadio che sventola le sciarpe e tiene alto il volume. Il primo tempo è un autentico show. Intensità allo stato puro, senza esclusione di colpi da una parte e dall’altra. Isco mette i brividi, Kean manda alto sopra la traversa dopo una bella doppia finta al limite dell’area, Comuzzo da due passi non riesce a segnare dagli sviluppi di un calcio d’angolo e poi De Gea compie una prodezza da campione sul tiro in diagonale di Antony.

Si gioca a tutto campo, nessuno si risparmia. Comuzzo soffre a impostare, Adli non ha la brillantezza dei tempi migliori. Può accadere di tutto ma servono i calci piazzati per sbloccare la sfida. Antony alla mezz’ora piazza una punizione alla destra di De Gea che vola ma non riesce a toccare col pallone che colpisce il palo ed entra. La Fiorentina però è viva e subito la riacciuffa, sempre da palla inattiva. Angolo, testa di Gosens in girata e tutto di nuovo in equilibrio. Emozioni infinite. Cardoso colpisce la traversa superiore e a fine primo tempo i viola passano in vantaggio. Ancora un angolo, ancora uno straordinario Gosens, ancora di testa: per il tedesco si tratta dell’ottavo gol in stagione (oltre a nove assist).

È bolgia e soprattutto viene equilibrato il risultato dell’andata. Tutto aperto. In pieno recupero è Kean, sempre da corner, a mandare alto di testa tutto solo. Applausi all’intervallo. L’intervallo è molto più bloccato, anche a livello tattico coi ritmi che calano. Gosens ha una buona occasione ma nel finale è De Gea, ancora lui, a compiere un’altra prodezza su Antony. Che campione, il portiere spagnolo. Si va così ai supplementari, con Ezzalzouli che gela i sogni. Lo scrive La Repubblica