I bookmaker alzano le quote per la Fiorentina vincitrice della Conference, crollano quelle del Panathinaikos

Non è un grande momento della stagione per la Fiorentina che oltre a perdere punti e posizioni in campionato rischia anche di uscire anzitempo dalla Conference League. Infatti Giovedì sera alle 21:00...

Non è un grande momento della stagione per la Fiorentina che oltre a perdere punti e posizioni in campionato rischia anche di uscire anzitempo dalla Conference League. Infatti Giovedì sera alle 21:00 la Fiorentina dovrà ribaltare in casa il Panathinaikos per passare il turno e accedere ai quarti di finale della competizione per il terzo anno di fila.

Il risultato dell'andata e il momento negativo hanno fatto alzare la quota ai bookmakers per la Fiorentina vincitrice in Conference League, al 3 Dicembre infatti la vittoria della Conference da parte dei ragazzi di Palladino era quotata a 5.50 ed era la seconda favorita alle spalle del Chelsea che quotava 1.75. Adesso invece la quota si è alzata a 7.50 raggiugendo quella del Betis Siviglia, mentre quella del Chelsea si è abbassata ulteriormente a 1.55.

Sono crollate invece le quote del Panathinaikos che era dato a più di 25 qualche mese fa mentre adesso è quotato a 15, ed infatti i principali bookmakers adesso danno le stesse possibilità a entrambe le squadre di passare il turno quotandole entrambe a 1.85. Per i Bookmakers dunque il Chelsea è sempre di più la grande favorita alla vittoria finale, mentre per la Fiorentina le possibilità si riducono anche perché prima c'è da passare il turno.