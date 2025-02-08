HurriKean numeri impressionanti! 15 gol in Serie A, 19 totali: si è preso la Fiorentina e un posto da protagonista

Firenze celebra il suo centravanti, che torna a far sognare

Si è preso la Fiorentina con atteggiamento e disponibilità, si è preso l'amore dei tifosi viola, si è (ri)preso un posto da protagonista del nostro calcio e in Nazionale. È il momento di Moise Kean, che giovedì sera sotto gli occhi del ct Spalletti ha segnato una doppietta che lo fa entrare nell'Olimpo degli attaccanti. Segnare negli appuntamenti che contano è un valore aggiunto che appartiene solo ai grandi. È salito in cielo per colpire di testa il pallone del 2-0, ma in generale sta mettendo in mostra il repertorio che tutti gli riconoscono: forza fisica dirompente, personalità straripante, incisività, tempismo per essere al posto giusto nel momento giusto, doti acrobatiche, capacità di sottrarsi alla marcatura dei difensori avversari, e... tanti gol.

Come un uragano, il bomber viola travolge tutto e tutti: 15 gol in campionato (record), 19 totali in viola più uno con la maglia azzurra, massimo in carriera. Spalletti a settembre gli ha ridato fiducia, lui si è ripreso anche Coverciano. Firenze celebra il suo centravanti, che torna a far sognare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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