Hull City-Fiorentina, la probabile formazione viola: Colpani dal 1'? Brekalo-Kean-Sottil in avanti

I probabili 11 che stasera scenderanno in campo

Gli ultimi allenamenti a Preston non hanno lasciato spazio a dubbi, visto che già domenica Colpani è stato testato all’interno dei nuovi schemi offensivi per far sì che il fantasista mettesse da subito a frutto il suo tasso tecnico. Il sentore è che il classe ’99 stasera giocherà alla fine solo uno spezzone di partita, eppure l’attesa è comunque tanta, visto che dopo il pareggio tra tanti rimpianti con il Bolton e lo sfortunato ko contro il Preston tutti in casa viola si attendono di chiudere la campagna d’oltremanica al meglio, magari con la prima giocata a cinque stelle di Colpani, arrivato nello Yorkshire ieri pomeriggio attorno alle 18.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Terracciano, Kayode, Ranieri, Biraghi, Dodo, Mandragora, Barak, Parisi, Brekalo, Sottil; Kean (All. Palladino)