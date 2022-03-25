Ha avuto ragione Cassano: "Nostro campionato fa schifo, Immobile fa 160 gol e poi non prende palla"

Antonio Cassano show a difesa di Mancini dopo il disastro azzurro: "Dire che è meglio il catenaccio e che si deve dimettere, vergognatevi

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha commentato cosi il fallimento azzurro e la sconfitta contro la Macedonia, la sua analisi:

Immobile ha fatto 160 gol in Italia ma poi non riesci a fare un tiro in porta con la nazionale e non prendi mai una palla. Lo dico che il nostro campionato fa schifo, non ce l'ho con Immobile, ma ormai si segna con grande facilità e dopo 3 partite vai in nazionale. Dobbiamo ringraziare Mancini e andare tutti in pellegrinaggio a casa sua per ringraziarlo per l'Europeo. Lui deve rimanere, la nostra squadra è mediocre e abbiamo vinto un campionato europeo grazie a lui.

Adesso stanno uscendo i nomi dei successori di Mancini, li stanno tirando fuori i loro amici procuratori e commentatori televisivi, buffoni che non siete altro, fino a pochi mesi fa eravate tutti sul carro. Mancini deve rimanere, ha lanciato giovani e aperto un nuovo ciclo con giocatori mediocri. Ieri dopo 3 minuti dopo la partita qualcuno diceva che doveva dare le dimissioni, siete dei pezzenti. Quando si vince si dice abbiamo vinto, adesso tutti a puntare il dito contro Mancini. Un conto è dire che è stata una catastrofe calcistica, un conto è dire che era meglio il catenaccio e che Mancini non va più bene. Vergognatevi" conclude Cassano.

LE PAROLE DI ADANI

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