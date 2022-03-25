Adani duro: "La Macedonia arriva decima in serie B e il suo portiere ieri non ha fatto una parata"

Lele Adani ha commentato la partita tra Italia e Macedonia con la sconfitta della squadra azzurra di Mancini

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani ha commentato cosi il fallimento azzurro e la sconfitta contro la Macedonia, la sua analisi:

"La Macedonia è una squadra organizzata ma niente di più, in Italia arriva decima in serie B, anche se abbiamo creato tante situazioni ma la verità è che poi il loro portiere non ha mai fatto una parata. La partita è stata fatta dall'Italia come atteggiamento e preparazione siamo stati anche bravi ma non c'è stata conclusione, il nostro attacco ha un problema grande. Con la Svezia è stato un disastro, il gruppo era rotto e non c'era nulla, adesso c'è un percorso che ci ha portato a vincere l'europeo. Sette undicesimi erano gli stessi di 7 mesi fa" conclude Adani.

CICCIO GRAZIANI LANCIA LA SUA PROPOSTA

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