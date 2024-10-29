Guilbert: "Il ko con la Fiorentina ha fatto bene al Lecce, ci ha permesso di fare gruppo"

Guilbert "ringrazia" la sconfitta con la Fiorentina

Frederic Guilbert, calciatore del Lecce, ha parlato dopo la vittoria di misura sul Verona firmata Dorgu, che torna dopo diverso tempo e soprattutto dopo i 6 gol subiti dalla Fiorentina nella precedente al 'Via del Mare': "Abbiamo avuto dei momenti difficili. Abbiamo affrontato squadre di alta classifica. La partita con la Fiorentina, nonostante la sconfitta, ci ha fatto bene perchè ci ha permesso di fare gruppo. Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo".

https://www.labaroviola.com/adli-non-ha-dubbi-la-serie-a-e-uno-dei-campionati-piu-competitivi-le-cose-stanno-cambiando/274688/