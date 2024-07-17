Guida della difesa del Lecce e titolare della Croazia durante l'europeo, ma Pongracic non è Milenkovic

Marin Pongracic è ormai vicino alla Fiorentina per sostituire Milenkovic, ma i due hanno caratteristiche molto diverse

La Fiorentina è ormai ad un passo da chiudere l'affare Marin Pongracic proveniente dal Lecce dopo averlo soffiato al Rennes. Pongracic si è messo in luce in questa stagione, diventando la guida difensiva del Lecce e uno dei giocatori più interessanti del campionato Italiano, fino a giocare un europeo da titolare.

Pongracic è un difensore molto diverso da Milenkovic, anche lui è dotato di un fisico statuario grazie ai suo 193 centimetri di altezza, ma è molto meno forte nei duelli aerei rispetto al serbo ed ha un interpretazione del ruolo molto moderna. Infatti rispetto a Milenkovic è sicuramente molto più abile nella prima costruzione, nel trovare i passaggi progressivi e nella conduzione palla al piede. Molto bravo anche nel 1vs1 difensivo nel non farsi saltare dall'avversario, ha delle caratteristiche e un modo di interpretare il ruolo che ricordano Stefan Savic se dovessimo fare il paragone con un giocatore passato dalla Fiorentina.

Pongracic in carriera ha vestito anche maglie di club prestigiosi come Wolfsburg e Borussia Dortmund e calcato i campi della Champions League senza però essere mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e ad avere un ruolo da protagonista, fino a quando Pantaleo Corvino non lo ha portato nel suo Lecce dove non solo si è preso in mano la difesa salentina ma è anche riuscito a guadagnarsi la titolarità nella difesa della Croazia. In passato è stato frenato da qualche infortunio di troppo, infortuni che però sembra essere riuscito a mettersi alle spalle nella scorsa stagione dove ha giocato 36 partite su 38. Pongracic è sicuramente un giocatore molto interessante e può essere un buon sostituto di Milenkovic a patto che riesca a mantenere il livello raggiunto solo nell'esperienza a Lecce.

DI MARZIO SU CARDOSO

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rilancia-la-fiorentina-vuole-il-mediano-americano-del-betis-cardoso/260971/