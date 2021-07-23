Guetta: "La società sapeva dei problemi fisici di Amrabat? Fiorentina e giocatore dovrebbero chiarire"

Le parole di David Guetta ai microfoni di Radio Bruno

David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Sofyan Amrabat e Tofol Montiel. Ecco le sue parole:

AMRABAT "Mi piacerebbe sapere come si è arrivati alla situazione attuale con Amrabat. Bisognerebbe che la Fiorentina e lo stesso calciatore marocchino spiegassero come sono andate le cose. La società non era a conoscenza del problema fisico dell'ex Verona? Mi sembra impossibile, soprattutto alla luce del fatto che si è operato pochi giorni prima del ritiro. Lo trovo inammissibile, senza mezza spiegazione".

MONTIEL "Se neanche Italiano lo inserisce nelle rotazioni, e sarebbe il quarto tecnico di fila, forse allora è una nostra invenzione, più che una speranza".

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