Guetta: "La società sapeva dei problemi fisici di Amrabat? Fiorentina e giocatore dovrebbero chiarire"
Le parole di David Guetta ai microfoni di Radio Bruno
David Guetta, direttore del Pentasport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Sofyan Amrabat e Tofol Montiel. Ecco le sue parole:
AMRABAT "Mi piacerebbe sapere come si è arrivati alla situazione attuale con Amrabat. Bisognerebbe che la Fiorentina e lo stesso calciatore marocchino spiegassero come sono andate le cose. La società non era a conoscenza del problema fisico dell'ex Verona? Mi sembra impossibile, soprattutto alla luce del fatto che si è operato pochi giorni prima del ritiro. Lo trovo inammissibile, senza mezza spiegazione".
MONTIEL "Se neanche Italiano lo inserisce nelle rotazioni, e sarebbe il quarto tecnico di fila, forse allora è una nostra invenzione, più che una speranza".
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