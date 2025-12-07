7 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:49

Gudmundsson: “Volevo tirare il rigore, ma un compagno ha preso la palla. Io non sono uno che litiga”

7 Dicembre · 11:27

Albert Gudmundsson ha risposto ad un reel di Dazn in cui era accusato di non prendersi le responsabilità e ha chiarito la sua posizione sul rigore di ieri: “Non ho mai e non rifiuterò mai di tirare un rigore per il mio clyb. ieri un compagno ha preso la palla e ha preteso di tirarlo. Io non sono il tipo che litiga con i compagni davanti ad uno stadio pieno.”

L’ennesimo capitolo imbarazzante della stagione viola. Gudmundsson che pubblicamente attacca Mandragora, manda una frecciatina a Kean e smentisce le dichiarazioni di Vanoli. Il tutto con una società completamente inerme, la classifica è la cosa meno preoccupante in questo momento

