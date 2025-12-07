Gudmundsson: “Volevo tirare il rigore, ma un compagno ha preso la palla. Io non sono uno che litiga”

Albert Gudmundsson ha risposto ad un reel di Dazn in cui era accusato di non prendersi le responsabilità e ha chiarito la sua posizione sul rigore di ieri: “Non ho mai e non rifiuterò mai di tirare un rigore per il mio clyb. ieri un compagno ha preso la palla e ha preteso di tirarlo. Io non sono il tipo che litiga con i compagni davanti ad uno stadio pieno.”

L’ennesimo capitolo imbarazzante della stagione viola. Gudmundsson che pubblicamente attacca Mandragora, manda una frecciatina a Kean e smentisce le dichiarazioni di Vanoli. Il tutto con una società completamente inerme, la classifica è la cosa meno preoccupante in questo momento