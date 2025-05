Gudmundsson verso una maglia da titolare contro l’Udinese. In difesa Comuzzo favorito su Pongracic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina di domenica 25 maggio ore 20.45, con arbitro Marcenaro e sarà in diretta su DAZN: L’Udinese si prepara in vista dell’ultima giornata di campionato con due recuperi e due nuovi assenti. Tornano dalla squalifica Lucca e Atta, mentre dovranno saltare la gara Kristensen e Lovric. Da valutare le condizioni di Kamara uscito acciaccato dalla sfida contro la Juventus. In porta andrà Okoye, con in difesa Solet, Kabasele e si spera nel recupero di Bijol, altrimenti è pronto Giannetti. Sulle fasce Ehizibue con Kamara, mentre al centro ci saranno Karlstrom, Ekkelenkamp e Zarraga. Davanti ballottaggio tra Lucca e Iker Bravo per affiancare Davis.

Ultima partita del campionato e della stagione per la Fiorentina, chiamata a vincere a Udine e sperare in un ko della Lazio per arrivare 6^ e quindi strappare un pass per la prossima Conference. Nel 3-5-2 di Palladino il solito De Gea in porta e davanti a lui Pablo Mari, Ranieri e Comuzzo favorito su Pongracic. Dodo e Gosens a tutta fascia, in mezzo si prepara al rientro Cataldi (sta meglio ma se darà ancora forfait spazio per Richardson) in cabina di regia, con Mandragora e Fagioli mezzali. Davanti pronto al rientro Gudmundsson, che dovrebbe formare la coppia offensiva con Kean.