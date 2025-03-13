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Gudmundsson: "Sono sempre più in forma, ma non ancora al top. Voglio tornare al massimo per il finale"

Albert Gumdundsson, attaccante della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky Sport la qualificazione ai quarti di finale di Conference League arrivata grazie al 3-1 sul Panathinaikos: "Ci siamo messi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2025 23:43
Gudmundsson: "Sono sempre più in forma, ma non ancora al top. Voglio tornare al massimo per il finale" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Albert Gumdundsson, attaccante della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky Sport la qualificazione ai quarti di finale di Conference League arrivata grazie al 3-1 sul Panathinaikos: "Ci siamo messi da soli in difficoltà, stasera dovevamo vincere e siamo contenti di esserci riusciti, andare avanti è molto importante. Sono sempre più in forma, non mi sento ancora al top ma vicino. Ho perso una buona parte di stagione, ma voglio tornare al massimo per la parte finale".

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