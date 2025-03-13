Gudmundsson: "Sono sempre più in forma, ma non ancora al top. Voglio tornare al massimo per il finale"

Albert Gumdundsson, attaccante della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky Sport la qualificazione ai quarti di finale di Conference League arrivata grazie al 3-1 sul Panathinaikos: "Ci siamo messi...

Albert Gumdundsson, attaccante della Fiorentina, commenta ai microfoni di Sky Sport la qualificazione ai quarti di finale di Conference League arrivata grazie al 3-1 sul Panathinaikos: "Ci siamo messi da soli in difficoltà, stasera dovevamo vincere e siamo contenti di esserci riusciti, andare avanti è molto importante. Sono sempre più in forma, non mi sento ancora al top ma vicino. Ho perso una buona parte di stagione, ma voglio tornare al massimo per la parte finale".