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Gudmundsson: "Sono nato pronto, non vedo l'ora di cominciare il campionato con questo gruppo"

Il talento islandese ha parlato dopo il Benevento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 23:41
Gudmundsson: "Sono nato pronto, non vedo l'ora di cominciare il campionato con questo gruppo" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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A fine partita Albert Gudmundsson ha parlato della gara vinta col Benevento: "Mi diverto sempre a giocare con questi ragazzi perché siamo una bella squadra. Non vedo l'ora di cominciare il campionato, a me interessa solo quello perché è ciò che amo soprattutto con la Fiorentina e con questo gruppo speciale. Sono nato pronto e voglio fare bene a partire dalla gara contro la Roma."

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