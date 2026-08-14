Gudmundsson: "Sono nato pronto, non vedo l'ora di cominciare il campionato con questo gruppo"

Il talento islandese ha parlato dopo il Benevento

A fine partita Albert Gudmundsson ha parlato della gara vinta col Benevento: "Mi diverto sempre a giocare con questi ragazzi perché siamo una bella squadra. Non vedo l'ora di cominciare il campionato, a me interessa solo quello perché è ciò che amo soprattutto con la Fiorentina e con questo gruppo speciale. Sono nato pronto e voglio fare bene a partire dalla gara contro la Roma."