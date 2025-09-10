Gudmundsson prosegue con il recupero in palestra. Allenamento differenziato per l'islandese che sabato vuole esserci
Un infortunio che, con molta probabilità, farà saltare l'incontro contro il Napoli al numero 10 viola
Dopo l'infortunio subito venerdì sera nella sfida valida per la qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, tra Islanda e Azerbaijan, Gudmundsson lunedì è tornato a Firenze per svolgere gli tutti accertamenti del caso con lo staff medico-sanitario. Il report medico pubblicato dal club viola parla di una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore.
Un infortunio che, con molta probabilità, farà saltare l'incontro contro il Napoli al numero 10 viola. Nel frattempo l'ex Genoa è tornato ad allenarsi in maniera differenziata per velocizzare il recupero. Di seguito le immagini postate su Instagram dalla Fiorentina: