Gudmundsson: "La Lazio mi cercava da tempo, l'interesse è diventato concreto negli ultimi giorni"

Le parole dell'islandese nella conferenza stampa di presentazione

Albert Gudmundsson, dopo la parentesi biennale alla Fiorentina, è diventato un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante islandese classe '97 è stato presentato alla stampa, ripercorrendo gli ultimi anni della sua carriera e soffermandosi anche su ciò che non ha funzionato nella sua esperienza in viola. Queste le sue parole, riportate da TMW:

Sull'esperienza al Genoa e alla Fiorentina: "Ho vissuto una bella avventura a Genova, poi sono andato alla Fiorentina e nel primo anno la squadra è andata bene, mentre io ho avuto tanti infortuni. Nel secondo anno tutti sanno che non ho reso al meglio personalmente e anche come squadra. Ora sono felice di giocare in questo club e voglio dimostrare a tutti che sono ancora il giocatore che sono sempre stato. Mi vedo come trequartista, ma sono un giocatore che vuole creare occasioni per me e per la squadra.



Sulla posizione in campo: "Se ho parlato col mister? Sì, mi vede nei quattro ruoli offensivi da centravanti, esterno offensivo e trequartista. Sa dove posso rendere al meglio, sarà lui a cercare di inserirmi nella squadra. Voglio aiutare la squadra nel miglior modo possibile, non importa dove giocherò. Ho scelto la Lazio perché è un club storico, voglio aiutare la squadra nei prossimi mesi e anni".



Sulla formula dell'operazione e sul futuro: "La Lazio mi ha cercato già in passato e ho sempre avuto interesse verso la Lazio. Ho preso un'altra decisione in passato, ma ora sono felice di essere qui. Sul futuro spetta a me dimostrare il giocatore che sono e guadagnarmi la conferma in futuro".



Sull'interesse dei biancocelesti: "È accaduto a fine mercato perché c'era stato un interessamento, ma non credevo fosse così concreto fino agli ultimi giorni. C'era molto interesse da parte mia, c'è voluto tempo prima che si concretizzasse".



Sulla domanda sull'ipotetico salto di qualità che può fare alla Lazio, l'islandese ha risposto: "Credo che Lazio e Fiorentina recentemente hanno giocato per gli stessi obiettivi, lo scorso anno chiaramente la Lazio ha fatto meglio. Voglio aiutare al massimo la squadra e questo è il primo obiettivo, sugli obiettivi di squadra dobbiamo ancora parlarne ma in questi due giorni ho visto una squadra forte che può fare cose importanti".



Sulle vicende extra campo: "No, credo che sono stato sempre in grado di tenere l'attenzione sul campo. So i miei valori fuori dal campo, li conoscono la mia famiglia e i miei amici. Nulla mi deve distrarre".