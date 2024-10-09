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Gudmundsson, il gol decisivo e poi la sentenza. Settimana calda per il 10 viola

Potrebbe non essere una settimana come le altre per Gud

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2024 10:03
Gudmundsson, il gol decisivo e poi la sentenza. Settimana calda per il 10 viola - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 22.09.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Potrebbe non essere una settimana come le altre per Albert Gudmundsson, nonostante la sosta dal campionato. Il gol al Milan - fondamentale per la vittoria - ha inaugurato il periodo, ma l'islandese attende anche notizie dal processo che si sta svolgendo in patria. Dopo il successo sui rossoneri, l'attaccante si è goduto una cena e un giorno di riposo, ma domani sarà una giornata importante.

Da Reykjavik, infatti, dovrebbe arrivare la sentenza dal tribunale distrettuale che si sta occupando della ormai nota vicenda.Gudmundsson è accusato di cattiva condotta sessuale per un episodio risalente al 2023 e lo scorso 12 settembre ha deposto a processo dichiarandosi estraneo alle accuse. Anche intorno al giocatore è sempre trapelata serenità. Ovviamente la giornata che verrà sarà uno snodo decisivo, anche se potrebbe non essere conclusivo. Se le parti non si accordassero economicamente, infatti, potranno ancora ricorrere entro quattro settimane, con tempi poi ancora più lunghi. In quel caso si tornerà a parlarne in estate e a campionato finito, per una sentenza che potrebbe ridisegnare anche le idee sul riscatto dell'ex Genoa. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-gudmundsson-se-la-sentenza-definitiva-arriva-entro-il-15-giugno-nessuna-riflessione-sul-riscatto/271646/

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