Gudmundsson ha segnato 102 gol in carriera: usa il destro e il sinistro. Colpo di testa il punto debole 

Il periodo più prolifico per Gudmundsson è stato al Genoa

Albert Gudmundsson ha raggiunto 102 gol da professionista, grazie alla doppietta su rigore contro la Lazio, incrementando il totale che prima era fermo a 100. La sua carriera include reti segnate con diverse squadre: Heerenveen (1), PSV Eindhoven B (28), AZ Alkmaar (24), Genoa (31), Fiorentina (2), oltre ai gol con le nazionali islandesi Under 21 (6) e A (10). Il suo periodo più prolifico è stato al Genoa, dove ha realizzato 31 gol in due stagioni e mezza. Gudmundsson ha dimostrato di saper segnare in vari modi: con entrambi i piedi, da dentro e fuori area, su rigore e punizione, ma ha una debolezza nel colpo di testa, con solo un gol segnato in questo modo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/iachini-la-fiorentina-la-mia-famiglia-commisso-vissuti-insieme-momenti-belli-e-difficili/269417/