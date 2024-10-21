Gudmundsson e Kean tengono in ansia Firenze. Oggi si saprà di più sulle loro condizioni

Citterio ha sottolineato la forza di gruppo, nonostante l'assenza di Gud dopo appena 5' e di Kean nella ripresa

Stefano Citterio, vice di Raffaele Palladino, ha elogiato la squadra per l'interpretazione impeccabile della partita contro il Lecce, vinta 6-0, considerata dai giocatori come una "finale di Champions". Nonostante la vittoria schiacciante, la Fiorentina ha dovuto affrontare le preoccupazioni per gli infortuni di Albert Gudmundsson e Moise Kean. Gudmundsson si è fermato dopo soli 5 minuti per un problema ai muscoli della coscia, mentre Kean ha lasciato il campo all'intervallo a causa di una distorsione alla caviglia. Nonostante queste assenze, Citterio ha sottolineato la forza del gruppo, evidenziando le ottime prestazioni dei sostituti, come Beltran.

Citterio ha anche riflettuto sui cambiamenti tattici della squadra, con la difesa a 4 che ha portato benefici nelle ultime partite, ma ha indicato che la squadra è pronta a eventuali futuri aggiustamenti. La Fiorentina, ora con una classifica più favorevole nonostante i pareggi iniziali, si concentra sulla Conference League, con la mentalità di puntare in alto, come ribadito anche da Robin Gosens. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/nazione-cataldi-luomo-ragno-e-tornato-ora-e-uno-dei-cuori-pulsanti-della-fiorentina/273419/