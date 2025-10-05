Gudmundsson è carico: "Mi sento bene, vogliamo tornare a vincere per noi e per i tifosi"

L'attaccante islandese rassicura sulle sue condizioni fisiche e punta alla svolta in Serie A dopo il successo in Conference

Nel prepartita di Fiorentina-Roma, ai microfoni di DAZN ha parlato l’attaccante viola Albert Gudmundsson, tra i giocatori più attesi del nuovo corso di Stefano Pioli. L'islandese ha trasmesso entusiasmo e voglia di riscatto in campionato, dopo l'importante vittoria ottenuta in Conference League.

"Ci ha dato tanta fiducia la vittoria in Conference, vogliamo tornare a vincere anche in campionato, per noi e per i nostri tifosi", ha dichiarato Gudmundsson, sottolineando l’importanza di dare continuità ai risultati anche in Serie A, dove la Fiorentina è chiamata a un cambio di passo.

Sul piano personale, il numero 11 ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche:

"Mi sento bene, ho avuto un infortunio in Nazionale nell'ultima pausa, ma sto migliorando", ha detto, lasciando intendere di essere pronto a dare il proprio contributo anche contro la Roma.

La Fiorentina si affida al talento e alla voglia dell'ex Genoa per accendere il proprio attacco e ritrovare i tre punti in campionato.