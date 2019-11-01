Guardalben: "Sono convinto che dopo la sconfitta con il Verona il Parma contro la Fiorentina farà punti"
Queste le parole rilasciate dall'ex portiere dei ducali Matteo Guardalben a ParmaLive.com: "Fare l'allenatore non è semplice, se fossi D'Aversa lavorerei sulla mente dei ragazzi. Dopo la sconfitta di...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 12:28
Queste le parole rilasciate dall'ex portiere dei ducali Matteo Guardalben a ParmaLive.com: "Fare l'allenatore non è semplice, se fossi D'Aversa lavorerei sulla mente dei ragazzi. Dopo la sconfitta di martedì sono convinto che il Parma si ritroverà. Se la Fiorentina giocherà bene il Parma non potrà fare molto ma sono sicuro che riuscirà a fare punti".