Grosso: “Kean lo vedo centrato e maturato, le qualità da sole non bastano per fare certi percorsi”

L’attuale allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato di Moise Kean a Cronache di spogliatoio, queste le sue parole sull’attaccante gigliato:

“Ai giovani come Moise Kean, che ho allenato nelle giovanili della Juventus, dico sempre che le qualità da sole non bastano per fare certi percorsi. Lo vedo maturato e pronto nel fare quello che sta facendo alla Fiorentina. Lo vedo centrato sulle cose che vuole ottenere”

