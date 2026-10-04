Grosso al Massimino di Catania per vedere il figlio in campo nel Crotone in Serie C ieri sera
L'ex tecnico viola si è rivisto dopo l'esonero di Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2026 13:43
Si è rivisto ieri sera sugli spalti del Massimino di Catania Fabio Grosso, tra i protagonisti del trionfo azzurro al Mondiale del 2006, per seguire dal vivo la sfida tra Catania e Crotone, in calendario alle 20:30 di ieri.
A spingere l'ex terzino della Nazionale sulle tribune è principalmente il desiderio di seguire la prestazione del figlio, sceso in campo con la casacca del Crotone.
Grosso non si vedeva dall'esonero con la Fiorentina dopo la sconfitta per 2-1 in casa contro il Torino che ha portato alla lite con Paratici.