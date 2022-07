Graziani su Jovic: “Mi piace tantissimo, deve subito mettersi in riga. Per vincere servono gol”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dell’obiettivo di mercato della Fiorentina, Luka Jovic, e del neo acquisto viola Rolando Mandragora. Ecco le sue parole: “Jovic mi piace tanto, poi si dovrà adattare, certo. Deve arrivare e mettersi subito in riga, capendo cosa vuole la squadra da lui. A me è sempre piaciuto ed è un giocatore di calcio. Per vincere le partite serve fare gol. Le vittorie passano dalle capacità degli attaccanti. Poi è chiaro che serve una difesa che sappia non prendere gol. In Italia si pensa sempre a non prenderle prima. Mandragora? Sono felice del suo arrivo, fa bene tutte e due le fasi. Non capisco perché il Toro non l’abbia riscattato”