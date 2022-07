Dopo il flop alla Fiorentina, nuova chance per Pedro in Serie A? Nome caldo per il Monza

Pedro arrivò alla Fiorentina come un potenziale fuoriclasse, ma la sua avventura in riva d’Arno finì appena 6 mesi senza lasciar mai il segno. Secondo quanto riportato da TMW, però, il brasiliano potrebbe riavere la sua rivincita in Europa e sarebbe uno dei nomi caldi per l’attacco del Monza. Il Flamengo potrebbe liberarlo anche in prestito. Sul centravanti brasiliano ci sono anche Fulham e Crystal Palace.