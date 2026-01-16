Graziani: “Se Kean si riprende la Fiorentina si salva alla grande. Gli mancano i gol ma non l’impegno”

Intercettato da i microfoni di Tuttomercatoweb in occasione di Pitti Uomo l’ex attaccante Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della Fiorentina e su Moise Kean, queste le sue parole:

La Fiorentina si sta riprendendo…

“Sono sempre stato fiducioso sulla salvezza, quest’anno è più forte di quella dell’anno passato e la qualità verrà fuori. Se si riprende Kean la squadra si salva alla grande. Mancano i suoi gol ma come impegno non puoi dirgli niente”

Con Spalletti la Juve è rinata…

“Ha inciso tanto, sta facendo bene e ha recuperato giocatori importanti. Il capolavoro vero e se recupera Koopmeniners in mezzo al campo. Non credo possa essere da scudetto anche se i pronostici non li azzecco. Credo se la giochi con la Roma per il quarto posto e i bianconeri sono più strutturati”