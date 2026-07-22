Graziani provoca: "Kean sembra voglia fare più il rapper che il calciatore, non mi piace come si comporta"

L'ex attaccante ha criticato il bomber viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha tracciato un bilancio sul momento in casa viola, soffermandosi in particolare sulla situazione di Moise Kean e sull'arrivo di Atta.

L'ex bomber è partito proprio dall'analisi del numero nove: «Ho sempre avuto stima di Kean. Quando Pradè mi disse che la Fiorentina lo stava trattando gli dissi che mi era sempre piaciuto, ma che era un rischio grosso perché non aveva mai segnato. La società però ha dimostrato di crederci davvero tanto e lui ha fatto un campionato strepitoso. L’anno scorso, complice una stagione negativa di tutti, ha segnato meno. Ciò che però mi ha dato fastidio è il suo comportamento fuori dal campo: più passa il tempo e più dà l’impressione di voler fare il rapper, i dischi. L’ultimo mese e mezzo, da infortunato, sembrava quasi distaccato dalla squadra in un momento di grande difficoltà».

Guardando al futuro, Graziani ha poi tracciato la strada per la gestione del giocatore e commentato il nuovo innesto per l'attacco: «Io terrei Kean a prescindere, ma gli chiederei con quali intenzioni voglia rimanere alla Fiorentina. Bisogna parlargli a quattr’occhi e capire se vuole restare davvero, altrimenti può andare via e allora l’importante diventerà capire chi arriverebbe al suo posto. Quanto ad Atta, mi è sempre piaciuto: ha fatto un grandissimo campionato all’Udinese e c’è da sperare che alla Fiorentina faccia altrettanto. Vediamo che accadrà cambiando ambiente, compagni e dinamiche a Firenze».