Graziani: "Pjaca è lui o suo cugino? Batistuta in tribuna? Sarebbe stato meglio in campo"

Ciccio Graziani ha dato un giudizio su Fiorentina - Roma, ai microfoni di Radio Bruno: "Penso che la Fiorentina possa sfruttare la sua velocità in attacco ed anche il fatto che alla Roma manca Manolas...

Ciccio Graziani ha dato un giudizio su Fiorentina - Roma, ai microfoni di Radio Bruno: "Penso che la Fiorentina possa sfruttare la sua velocità in attacco ed anche il fatto che alla Roma manca Manolas. I giallorossi sono pericolosi e compatti, ma la viola ha il fattore campo dalla sua parte. Poi spero proprio che Pjaca si svegli: mi domando se a Firenze, fino ad oggi, abbiamo visto lui o suo cugino. Batistuta in tribuna? Bene, ma sarebbe stato meglio averlo in campo".