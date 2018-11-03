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Graziani: "Pjaca è lui o suo cugino? Batistuta in tribuna? Sarebbe stato meglio in campo"

Ciccio Graziani ha dato un giudizio su Fiorentina - Roma, ai microfoni di Radio Bruno: "Penso che la Fiorentina possa sfruttare la sua velocità in attacco ed anche il fatto che alla Roma manca Manolas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 15:55
Graziani: "Pjaca è lui o suo cugino? Batistuta in tribuna? Sarebbe stato meglio in campo" -
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Ciccio Graziani ha dato un giudizio su Fiorentina - Roma, ai microfoni di Radio Bruno: "Penso che la Fiorentina possa sfruttare la sua velocità in attacco ed anche il fatto che alla Roma manca Manolas. I giallorossi sono pericolosi e compatti, ma la viola ha il fattore campo dalla sua parte. Poi spero proprio che Pjaca si svegli: mi domando se a Firenze, fino ad oggi, abbiamo visto lui o suo cugino. Batistuta in tribuna? Bene, ma sarebbe stato meglio averlo in campo".

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