Graziani: "Non capisco perché la Fiorentina debba andare a cercare uno come De Gea"

L'ex attaccante della Fiorentina ha commentato la situazione legata alla porta viola per la prossima stagione

A Radio Sportiva Ciccio Graziani ha parlato della situazione legata alla porta in casa viola: "Il Como ha preso Reina, il Monza va su un portiere come Navas per sostituire Di Gregorio, mentre la Fiorentina ha chiesto lo svincolato De Gea. Sinceramente non lo capisco, ci sono dei giovani portieri italiani su cui puntare come Caprile che fa la panchina a Meret oppure andrei su Perin che fa la riserva alla Juventus e io lo andrei a prendere piuttosto che profili come lo spagnolo".

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