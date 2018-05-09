Graziani: "Non capisco la fretta di rinnovare il contratto a Pioli"

Stamani molti quotidiani hanno parlato di un imminente rinnovo di contratto per il mister Stefano Pioli. Sull'argomento è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex calciatore ed opinionista Ciccio...

Stamani molti quotidiani hanno parlato di un imminente rinnovo di contratto per il mister Stefano Pioli. Sull'argomento è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex calciatore ed opinionista Ciccio Graziani: “Ma perché c’è tutta questa fretta di prolungare il contratto a Pioli? C’è ancora un altro anno…e allora io aspetterei di vedere come va la prossima stagione e se va bene allora si può andare avanti con il rapporto. Questo lo dico non perché ce l’ho con lui, anzi, per quello che ha fatto nella seconda parte di questa annata sarebbe un premio meritato, ma perché ritengo che la valutazione del lavoro di un allenatore debba essere fatta annualmente”.