Graziani: "Nico non è un simbolo, se porti i soldi che vuole, Commisso te lo infiocchetta anche"

L'ex attaccante viola ha parlato in particolare della situazione legata all'argentino sempre più ai margini

L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato della situazione legata a Nico Gonzalez a Radio Sportiva: "Nico non è un simbolo, non si può paragonare a Vlahovic o a Chiesa. Se lui va alla Juve non succede niente, non ha un grande rapporto con Firenze come avevano gli altri due che erano amatissimi. Nico è sempre stato messo in discussione e una sua partenza non causerebbe nessun problema, ne sono certo. Se Commisso riceve i soldi che vuole, te lo infiocchetta e te lo porta a Torino".

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