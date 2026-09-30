Graziani: "La sosta delle Nazionali è un'anomalia, non serve a niente agli allenatori ed è un problema"

L'ex attaccante viola ha parlato del periodo senza campionato

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "Gli errori si possono fare, ora Kayode è un altro giocatore, qua era molto più giovane poi comunque in fase difensiva fa ancora tanta fatica. Ha tanta qualità e mi ha impressionato molto in ogni fase di gara, deve crescere ma ha doti uniche."

Sulla sosta: "La pausa di tre settimane è un'anomalia, gli allenatori hanno un problema perché non hanno i giocatori da allenare e non possono fare nulla. Se ne hai tanti, è un grande ostacolo."

Sulla Nazionale: "Sembravamo noi il Belgio in Turchia, erano anni che non vedevo la Nazionale giocare così. Sono curioso di vederla con la Francia dove metterei la solita formazione."